حماس تنعى الناطق الرسمي باسمها الذي تعرض للاعتقال أكثر من 14 عاماً

الرياض - محمد الاطلسي - نعت حركة "حماس" اليوم الاثنين إلى "الشعب الفلسطيني والأمّة العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم"، الناطق الرسمي باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة، من أبناء قرية صورباهر.

وفي بيان بها، قالت "حماس": "تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم..الأخ المجاهد..الشهيد محمد حمادة ( أبو إبراهيم)، الناطق الرسمي باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، الذي استشهد إثر قصف صهيوني غادر في إطار حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "إن الشهيد المجاهد محمد حمادة، قضى حياته مدافعا عن شعبه وعن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهو الذي تعرض للاعتقال لأكثر من 14 عاماً، وأطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأبعد عن مدينة القدس إلى قطاع غزة، ليكمل مشواره النضالي كناطقٍ باسم الحركة عن مدينة القدس وعضواً في المكتب الإعلامي مدافعاً عن حقوق شعبه الوطنية".

وتابعت "حماس" في بيانها: "نترحم على شهداء شعبنا كافةً الذين استباح العدو المجرم دماءهم في غزّة العزة والضفة الأبية، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وألبسهم ثوب الصحة والعافية.. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع وسط تكهنات بإمكانية تمديدها، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

في حين أكدت مصادر مصرية أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى والمحتجزين.

المصدر: RT