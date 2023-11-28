ما سبب عدم ظهور علامة السجود على جبين المرأة بينما تظهر على الرجل؟.. السؤال الذي حير الكثيرين

الرياض - محمد الاطلسي - يتعجب العديد من الناس ويتسائلون عن سبب ظهور علامة السجود على جبين الرجل بينما لا تظهر على جبين المرأة، ولكن هناك تفسيرات كثيرةمنها أنه من الصعب على المرأة أن تظهر علامات السجود عند المرأة مقارنة بالرجل.

ويرجع البعض أن هذا بسبب الظهور السريع للوهن لدى الرجال مقارنة بالنساء واختلاف نوعية الجلد والجنس، حيث أن بشرة المرأة أنعم من الرجل، فلذلك فإن احتكاك المرأة بالأرض أثناء السجود ليس قوياً، وبالتالي فإن علامات السجود إذا كان الأمر كذلك لا تظهر إلا بعد سنوات.

هناك بعض الناس، يرجحون السر وراء ظهور علامة السجود عند الرجال لأنهم أثقل وزنا وخاصة عند الكتفين، مما يجعل الثقل على الجبهة عندهم أكثر من النساء والضغط على الجبهة يكون أكبر.

أما عن السبب الذي رجحه الكثير من الناس، أن النساء بطبعهن يبحثون عن الجمال ويبتعدون عن ما يمكن أن يتسبب في تشويه بشرتهن، فلذلك لم يظهر الله – سبحانه وتعالى – علامة السجود على جبهة المرأة مثل الرجل