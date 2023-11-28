حبس خطيب يمني وغرامة 15 مليون ريال لهذه التهمة الصادمة!

الرياض - محمد الاطلسي - حكمت محكمة يمنية على امام وخطيب مسجد، بالسجن والغرامة الباهضة، بتهمة خيانة الأمانة.

وأفادت مصادر إعلامية أن محكمة شرق المكلا أدانت الشيخ صالح الشرفي أمام وخطيب مسجد عمر في المكلا بجريمة خيانة الأمانة.

وأضافت المصادر، أن المحكمة حكمت بحبس الشرفي، لمدة سنتين مع إيقافه من مهنة الامامة والخطابة.

حكمت محكمة يمنية على امام وخطيب مسجد، بالسجن والغرامة الباهضة، بتهمة خيانة الأمانة.

وأفادت مصادر إعلامية أن محكمة شرق المكلا أدانت الشيخ صالح الشرفي أمام وخطيب مسجد عمر في المكلا بجريمة خيانة الأمانة.

وأضافت المصادر، أن المحكمة حكمت بحبس الشرفي، لمدة سنتين مع إيقافه من مهنة الامامة والخطابة.