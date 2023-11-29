الجوازات السعودية تُجيب متى يسمح للوافد المرحل دخول المملكة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن حالة واحدة يمكن فيها للوافد الذي تم ترحيله من البلاد بدخول المملكة مجددا.جاء ذلك في ردها على مغرد تساءل: “عندي استفسار عن شخص غادر المملكة ببلاغ هروب منذ أكثر من خمس سنوات هل تم إسقاط البلاغ”.

وردت الجوازت بقولها: “التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط”.

وهناك عدة حالات حددتها وزارة العمل السعودية يتم ترحيل الوافدين في المملكة بسببها، أبرزها تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، والمتسللين المقبوض عليهم، وقيام المقيم النظامي بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.الأخبارالعالم العربي