خطوة واحدة تجعل الحوثيين ينخرطون في دولة يمنية موحدة

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبد الله آل هتيلة أنه بإمكان جماعة الحوثي أن تستفيد مما يدور حولها وتترجمه لأفعال حتى لا تخسر فرصتها الوحيدة.

وأبدى هتيلة عن تخوفه في عدم استغلال الحوثي لهذه الفرصة التي تجعل منه مشارك اليمنيين في دولة موحدة.

وقال هتيلة إن عدم انخراط الحوثي في حوار يمني_يمني يفضي إلى سلام عادل فمعناه أنهم خسروا فرصتهم الوحيدة.

وأشار هتيلة إلى أن نور الوحدة اليمنية سيظهر قريبا حتى وإن استمرت جماعة الحوثي في كرهها لهذا الوحدة.

وكتب هتيلة: إن لم تستفد الجماعة الحوثية مما يحدث حولها وتترجمه إلى أفعال تتمثل في انخراط صادق في حوار يمني_يمني يفضي إلى سلام عادل يحقق تطلعات كل اليمنيين في دولة ذات قرار وسيادة تمارس حقها في إسعاد شعبها فهذا يعني أنهم خسروا الفرصة الوحيدة للمشاركة في دولة يمنية موحدة سترى النور وإن كرهوا!.