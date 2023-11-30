اتفرج أماكن اختباء الأغنياء في يوم دمار كوكب الأرض .. مفاجأة كيف تبدو !

الرياض - محمد الاطلسي - اندفع كويكب عملاق يبلغ قطره 14 كيلومترا، نحو كوكبنا، واصطدم بالأرض في منطقة شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، قرب بلدة تشيكسولوب، قبل نحو 66 مليون سنة.

ويقول الباحثون إن احتمال اصطدام كويكب بحجم “تشيكسولوب” بكوكبنا هو واحد كل 100 إلى 200 مليون سنة – لكن الحدث ليس مستحيلا، وإنها تراقب 2000 صخرة فضائية محتملة الخطورة.

وتسبب الاصطدام العظيم، في الانقراض الجم١عي لنصف أشكال الحياة القديمة، وأسفر عن حفرة قطرها 180 كيلومترا، كما تسبب في أكبر موجات التسونامى العظمى في تاريخ الأرض. وحدث انقراض لملايين الأنواع من الحيوانات والمجموعات النباتية، بما في ذلك الديناصورات.

أنظمة تهوية المخابئ

وأطلقت ناسا اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في عام 2022 لأول مهمة دفاعية كوكبية للبشرية. وكان هدف المركبة يتمثل في تدمي@ر قمر يسمى ديمورفوس حول كويكبه الأصلي، ديديموس.

وفي 1 مارس 2023، أكدت وكالة ناسا أن المهمة حققت نجاحا ساحقا، وإذا فشلت ناسا في تشتيت الصخور الفضائية الضخمة، يقول الخبراء إن أفضل خيار هو مغادرة منطقة التأثير والابتعاد عن المناطق الساحلية.

صورة متخيلة للحظة اصطدام الكويكب بخليج المكسيك

وتقول نصيحة للبقاء على قيد الحياة، إنه يجب البحث عن مأوى تحت الأرض، ومع ذلك، عندما يصطدم كويكب ما، فإنه يطلق الغبار والحطام وحتى الغازات السامة التي قد تبقى في الغلاف الجوي لسنوات – وحتى عقود.

ويعتقد العلماء أن المكان الأكثر أمانا هو مخبأ تحت الأرض، ويمكن أن تكون المخابئ باهظة الثمن، حيث تتراوح من 20000 دولار إلى مليون دولار، ما يجعل هذه الملاجئ رفاهية.

صورة من الداخل لأحد الملاجئ

وتقوم شركة واحدة، اسمها The Vivos Group، ببناء المخابئ مقابل 35000 دولار بسعة قصوى تصل إلى 24 شخصا، وتسمى هذه الملاجئ باسم (ملاجئ يوم القيامة).

مخابئ الأثرياء مزودة بكل وسائل الرفاهية

قبل نحو 66 مليون سنة، وتحديدا أواخر الحقبة الوسطى من تاريخ الأرض، اندفع كويكب عملاق يبلغ قطره 14 كيلومترا، نحو كوكبنا، واصطدم بالأرض في منطقة شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، قرب بلدة تشيكشولوب.

موقع الارتطام بالأقمار الاصطناعية

وتسبب الاص@طدام العظيم، في الانقراض الجم١عي لنصف أشكال الحياة القديمة، وأسفر عن.