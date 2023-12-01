كندا تمنحك راتب خيالي والجنسية وتأشيرة مجانية .. إليك طريقة الحصول على التأشيرة؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الحكومة الكندية عن فتح أبوابها للعمال الأجانب الذين يعملون في عدد من المهن حددتها الحكومة الكندية وأكدت أنها ستمنحهم تأشيرة مجانية ورواتب خيالية، وفي هذا المقال سوف نعرفكم على المهن المطلوبة والشروط التي وضعتها الحكومة الكندية، بالإضافة إلى رابط التقديم.تعتبر كندا من الدول المتقدمة، وتتمتع باقتصاد قوي وسوق عمل متنوع، مما يجعلها وجهة جذابة للعمال الأجانب. وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الكندية عن عدد من البرامج الجديدة التي تسهل على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل في كندا.

المهن المطلوبة للعمل في كندا

تبحث كندا عن العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك:

المهن الفنية والمهنية: مثل المهندسين والأطباء والمعلمين.

المهن في مجال التكنولوجيا: مثل مطوري البرامج والبيانات وعلماء البيانات.

المهن في مجال الرعاية الصحية: مثل الممرضات والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين.

المهن في مجال البناء: مثل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال اليدويين.

المهن في مجال الضيافة: مثل الطهاة والكوفي شوب والنادلين.شروط التقديم

تختلف الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف في كندا من وظيفة إلى أخرى. ولكن بشكل عام، قد تتطلب بعض الوظائف الحصول على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. كما قد تتطلب بعض الوظائف أيضًا إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

كيفية التقديم

يمكن للعمال الأجانب التقديم على وظائف في كندا من خلال مواقع التوظيف عبر الإنترنت أو من خلال التقديم مباشرة إلى الشركاترابط التقديم الرسمي

يمكن للعمال الأجانب الاطلاع على قائمة بجميع الوظائف الشاغرة في كندا على موقع الحكومة الكندية الرسمي للتوظيف: