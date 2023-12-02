بلينكن يشارك في مجاز غزة ويحمل المقاومة المسؤولة عن انهيار الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن واشنطن تركز حاليا على "إعادة جميع الرهائن في غزة" إلى بيوتهم ونعمل على ألا تتوسع دائرة العنف بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات قبيل مغادرته دبي أن الهدنة في غزة انتهت "بسبب حماس.. نواصل دعمنا لإسرائيل".

وتابع "نبذل جهودنا لتكون للفلسطينيين دولتهم .. حماية المدنيين في غزة أمر ضروري وإسرائيل سوف تبلغ الفلسطينيين بالأماكن الآمنة.. ونعمل على ألا يتعرض المدنيون للقتل".

وانتهت الهدنة المؤقتة صباح اليوم الجمعة دون أن يتمكن الوسطاء من تمديدها.

وشنت اسرائيل اليوم هجمات دامية على قطاع غزة أدت منذ ساعات الصباح الى مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح.

وشن حزب الله هجمات متتالية على مواقع إسرائيلية جنوب لبنان مستهدفا تجمعات لجنود إسرائيليين بحسب بيانات صادرة عن المقاومة الإسلامية التابعة للحزب.

كما وجهت كتائب القسام ضربات صاروخية على مناطق واسعة من إسرائيل.

المصدر: RT