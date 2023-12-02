ميشال حايك يثير الفزع يتنبأ بمفاجأة مرعبة ستحدث في السعودية بداية العام 2024.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفلكي اللبناني الشهير "ميشال حايك" عن تنبأته وتوقعاته المثيرة التي ستحدث مطلع العام القادم 2024، وكان أبرزها عبور صحن طائر في سماء السعودية وتصفية حسابات داخل الحرم المكي.

ووجه الفلكي الشهير بوصلة توقعاته نحو المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، وأثار موجة جدل واسع بتنبؤاته التي يرى مؤيدوه أنها تصيب الحقيقة بنسبة تتجاوز 85%.

تنبؤات ميشال حايك بشأن السعودية

قال ميشال حايك في معرض تنبؤاته عن المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان:

• يتحول أحد الاعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفظاعة بالموضوع هو الأسلوب الذي سينكشف فيه والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الأمير محمد بن سلمان.

• سيعقد ما يشبه لقاء قمة بين أقطاب في الحرم المكي

• ستكون هناك تصفية حسابات داخل الحرم المكي

• هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيجعل الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت باتجاه العرش.

• كل شيء سيكون متغيرا في الرياض.

• خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة.

• رمز ديني سعودي يعبي المشهد.

• الملك سلمان يفاجىء المملكة والعالم وانطروا.

• السنة سنة محمد بن سلمان.

• بليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة.

• العلامة الفارقة بالمملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان.

•حبس أنفس ببورصة الأسهم والأسواق المالية التي ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت.

• محاولة تهريب شخصية لخارج المملكة بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية.

• عارضة أزياء سعودية تسحر الجمهور.

•مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي تضيع هدفها وترتد على بعض محركي القضية.

• الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من الأدلة تغير مجرى قضية الخاشقجي.

من هو ميشيل حايك؟

ميشيل حايك هو متنبئ لبناني، أثارت تنبؤاته السنوية التي يطلقها في شهر 12 من كل عام، الكثير من الجدل، حيث يرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف. بدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.