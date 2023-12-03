السعودية تفجر مفاجأة للمغتربين ويعلن تحويل الإقامة إلى إقامة دائمة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية إحدى الخطوات الرئيسية التي اتخذتها المملكة لتعزيز اقتصادها وجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي خلال الأعوام السابقة، وتتيح الإقامة الدائمة لحاملها العديد من الامتيازات، مثل التخلص من رسوم التجديد السنوية، مما يجعلها جذابة للوافدين الذين يرغبون في العيش والاستقرار في المملكة لفترة طويلة..

للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

يجب على المتقدم الامتثال لعدد من الشروط والإجراءات الرسمية، وهي كالتالي:

وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للأوقاف السعودية

– وجود تأشيرة دخول صالحة.

– الحصول على شهادة صحية من دولة المقيم تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

– قضاء المتقدم لأكثر من 10 سنوات في المملكة العربية السعودية، وقضاء 5 سنوات على الأقل من آخر 10 سنوات مع وجود إقامة صالحة.

– وجود دخل سنوي للمتقدم لا يقل عن 800,000 ريال سعودي، وتقديم ضمان مالي لدى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

– الحصول على شهادة إثبات اللياقة الصحية وشهادة السمعة الحسنة.

– الحصول على شهادة تثبت خلو المتقدم من السوابق الجنائية.

– وجود وظيفة أو فرصة عمل في المملكة.

– القدرة على دعم النفسية والمادية للمتقدم وأسرته.

– سمعة طيبة وسجل حافل في دولة المتقدم.

– عدم تورط المتقدم في أي قضية تتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.

– الالتزام بالتعليمات والقوانين السعودية والاحترام الكامل للثقافة والتقاليد السعودية.

– الحصول على تأمين صحي للمتقدم وعائلته.

– سداد رسوم الإقامة الدائمة السعودية وتكون معقولة وتتناسب مع الأسعار المتوسطة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأجانب الذين يستثمرون في المملكة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي الحصول على الإقامة الدائمة، ويجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، الامتثال لجميع هذه الشروط والإجراءات الرسمية، وتقديم الوثائق والشهادات المطلوبة، حيث يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة إظهار التزامهم بالثقافة والتقاليد السعودية والقانون السعودي، والتأكد من قدرتهم على دعم أنفسهم وعائلاتهم بشكل مالي ونفسي.