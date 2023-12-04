قاتل صامت .. لايخلو منه اي مطبخ تخلص منه قبل ان يقضي عليك وعلى جميع أفراد أسرتك.. اتفرج ما هو !!

الرياض - محمد الاطلسي - الجبن بأنواعه من الأطعمة الشهيرة التي يتناولها الكثير من الأشخاص يوميًا، في الوجبات جميعها، ويتساءل البعض هل تناولها يوميًا له تأثيرات ضارة على مستويات الكوليسترول في

الدم هذا التقرير، سوف نتعرف على تأثير تناول الجبن على مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "sugar fit" ، و"Medical News Today".

هل يرفع تناول الجبن مستويات الكوليسترول؟ يحتوي الجبن على نسبة عالية من الدهون التي تعمل بشكل أساسي على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، لذا تناوله يشكل خطر على صحة الأشخاص التي تعاني من خلل في مستويات الكوليسترول، ويمكن أن تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هل أنواع الجبن تختلف في تأثيرها على مستويات الكوليسترول في الدم؟

تختلف نسبة الدهون الموجودة في أنواع الجبن، وبالتالي تختلف تأثيرها على معدل الكوليسترول في الجسم، وبالرغم من العناصر الغذائية الهامة الموجودة داخل الأجبان والتي يمكن أن تفيد صحة الجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يعطي نتائج عكسية حتى إذا كانت نسبة الدهون قليلة في بعض الأنواع، وبالتالي تهدد صحة الجسم، وخاصًة على صحة الشرايين، وعلى نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يجب معرفة نسبة الدهون الموجودة داخل كافة أنواع الأجبان لإضافة النوع المناسب باعتدال داخل النظام الغذائي الخاص بك.

هل يجب على مرضى الكوليسترول التوقف عن تناول الأجبان ؟ إضافة الجبن إلى النظام الغذائي من الاختيارات الصحية ولكن بكميات بسيطة على فترات متقطعة، وذلك لوجود الدهون والكربوهيدرات العالية، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية، ومن بينها ارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا التواصل مع الطبيب المختص واختيار الكميات والأنواع المسموح بها من الأجبان يقلل من المخاطر الصحية