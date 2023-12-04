فضيحة مدوية.. تقرير أممي يتهم ويؤكد ان جماعة الحوثي قامت تزوير عملات نقدية وجوازات سفر!!

الرياض - محمد الاطلسي - رجح فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن المليشيات الحوثية قاموا باستخدام جوازات سفر وعملات مزورة في الماضي.

وأكد الفريق الأممي ،أنه يحقق في عدة ادعاءات من بينها قيام الحوثيين بطلب أوراق نقدية من شركة صينية متخصصة في الأوراق النقدية.

وأوضح الفريق في تقريره له "أنه تلقى عدة ادعاءات بقيام الحوثيين بطباعة واستخدام عملات مزيفة للوفاء باحتياجاتهم التمويلية".

مشيراً إلى أن السفارة اليمنية في بكين، تلقت طلبا من شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر.

لافتاً إلى تلقى الفريق نسخاً من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة مؤرخة 26 مارس/آذار 2023، من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذي الخصائص الأمنية والحبر".

وأكد التقرير إن تحقيقات الفريق كشفت أن الشخص لا يمثل حكومة اليمن، وأن جواز سفره الذي تبين أنه صدر في 19 آذار/مارس 2023، لم تصدره حكومة اليمن.

واستشهد تقرير الخبراء بما ورد في تقاريره للعامين 2018 و2019 حول ضبط القوات الحكومية بالجوف في مايو 2017، شحنة أموال مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار) من فئة الـ5 آلاف، الغير القانونية.