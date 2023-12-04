دولة تمتلك اكبر احتياطي من النقد الأجنبي وتستطيع تغيير الموازين بضغطة زر.. ليست السعودية!!

الرياض - محمد الاطلسي - تهتم كل الدولة في العالم بأن تكون أقوى دولة في العالم من الناحية الاقتصادية والعسكرية وايضا تسعى كل دولة أن يكون احتياطي من النقد الأجنبي ، تقوم كل دولة في نهاية العام بعمل مراجعة بشكل سنوي عبر مقدار احتياطي النقد الأجنبي لديها حتى تعرف كيف سوف تتعامل في السنه القادمة ، ولكن هذا العام حدثت تغيرات كثيرة فكانت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية كل عام من أوائل الدول التي لديها نقد أجنبي كبير ولكن هذا العام اختلف الأمر واصبحت دول أخرى هي التي تحتل المكانة الاولى بالنسبة للعملات، وفي مقال الي م سوف نخبركم من تكون هذه الدول

قائمة الدول الأكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي حول العالم.

يوجد قائمة مكونة من ١٠ دول تحتوي كل دولة على مبالغ كبيرة من الأموال والعملات الأجنبية في داخلها وأول هذه الدول هي دولة الصين حاليا تحتل الصين أعلى مرتبة بين دول العالم في احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين تأتي دولة اليابان ثم ألمانيا ولكن لم تعد المملكة العربية السعوديةآ في بداية القائمة وايضا الولايات المتحدة الأمريكية وايضت روسيا فتراجعت الثلاث دول من أماكنهم وذلكآ بسبب انخفاض الاحتياطي الخاص بهم.

قائمة احتياطي النقدي الأجنبي بين دول العالم

تم ترتيب عدد من الدول على حسب الأكثر في الاحتياطي حتى الاقل، وذلك لمعرفة القيمة التي تمتلكها كل دولة وهي

تمتلك الصين ٣,٤ تريليون دولار. اليابان تمتلك تريليون وربع دولار. بالنسبة لاحتياطي المانيا يكون ٩١٢ مليار دولار. روسيا يكون بقيمة ٥٨٧ مليار دولار.. اما بالنسبة للسعودية يكون الاحتياطي ٤٠٤ مليار دولار. احتياطي الولايات المتحدة ٢٤٣ مليار دولار فقط.