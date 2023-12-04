في السعودية .. فتوى غريبة لشيخ يفتي بجواز ممارسة هذا الفعل مع المطلقات !

الرياض - محمد الاطلسي - تطرق عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، عبدالله المطلق، لعدد من "أغرب الفتاوى" التي مرت عليه في مسيرته.

جاء ذلك في مقابلة على قناة السعودية الحكومية، حيث قال: "من أغرب الفتاوى الي مرت علي رجل توفي ولده اخوانه قالوا نتبرع بأعضائه، الشايب ما أدري مين سأل وقال له لا تتبرع بالأعضاء، جت بينهم مشكلة وسألوني قال لي الشايب أن الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة يقول حرام.. فقلت له هذا رأي الشيخ ابن عثيمين الله يجعله في الجنة ويجمعنا به في دار كرامته وأنا لا اتفق معه وكثير من العلماء يجيزونه ويقولون هذا صدقة للولد.." وتابع: "من الفتوى امرأة ترى أن القطرة في العين تفطر (الصيام) وأقول لها يا بنت الحلال ما تفطر قالت يا شيخ والله اني احس بطعمها قلت أنت تأكلين مع عينك؟ أنت تشربين مع عينك؟ مخلوق غريب أنت.."

وأضاف: "أيضا من المسائل التي جاءتنا والتي فيها علم ونكتة، طبيب يقول لعجوز أفطري ترى ما عاد تتحملي تقول لعيالها ما أنا واثقة في الطبيب دوروا لي على شيخ، قلت لها الطبيب ثقة والطبيب هو الخبير والله يقول فاسأل به خبيرا لازم نسأل الطبيب قالت لا أنا ما أعرف الطبيب أنا في ذمتك؟ وتبدأ تهددني فقلت يا بنت الحلال أنت في ذمتي يوم القيامة وابدا لا تصومي فإذا صمتي ستتضررين وتتعبين