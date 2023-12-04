الولايات المتحدة الامريكية تأكد انها لاتنوي فرض عقوبات جديدة على الحوثيين.. لهذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تنوي فرض عقوبات جديدة على الحوثيين، كي لا تؤثر على الشعب اليمني، بالتزامن مع تصعيد الجماعة هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر غرب البلاد.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، في تصريحات إعلامية، إن هجمات الحوثيين تقوِّض الجهود الدولية وتؤثّر، ليس على الشعب اليمني فحسب، بل على كل شعوب المنطقة، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والمخاطر.

وعبّر عن قلقه من تصعيد الحوثيين في مياه البحر الأحمر، مؤكدا أن الجماعة تهدد بشكل معلن السفن في المنطقة، معتبرا أن هذه العمليات تعد انتهاكا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن النظام الإيراني، منذ سنوات، يدعم الحوثيين، وأن بلاده لا تريد الدخول في كثير من التفاصيل.

ولفت إلى أن بلاده مستمرة في التنسيق مع السعودية في كثير من قضايا المنطقة، ومنها تمديد الهدنة في اليمن.

وبشأن جهود الحل السياسي في اليمن، أكد أن الحل الوحيد يجب أن يكون بين اليمنيين أنفسهم، وأن بلاده لا تريد فرض الحلول.