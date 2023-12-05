جنية غامضة توقف مقاول سعودي عن بناء مشروع ضخم.. ماهي القصة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت قطة مشكلة كبيرة في مشروع بناء في إحدى مناطق المملكة، حيث رفض المالك استكمال العمل حتى يتم نقل القطة من مكانها. وتظهر اللقطات المصورة قطة داخل حفرة في الأرض ترفض الخروج رغم وجود ممر لها.

التأثير على تقدم المشروع ووفقًا لموثق الفيديو، فإن كلما حاولوا الاقتراب من القطة، دخلت إلى الحفرة ورفضت الخروج. وقد أصبحت هذه المشكلة تؤثر على تقدم المشروع، حيث طلب المالك وقف العمل حتى يتم نقل القطة. وبالتالي، تم توقف المشروع بسبب رغبة المالك في حل هذه المشكلة.

محاولات لإقناع القطة بالخروج وحاول الفريق المشرف على المشروع إقناع القطة بالخروج من الحفرة، حيث قاموا بتوفير الطعام وكل ما يحتاجونه، ولكن القطة رفضت الخروج. وبالتالي، تم اتخاذ قرار بتوقف العمل في المكان الذي يتواجد فيه القطة، والبدء من جديد في عملية البناء عندما تقرر القطة الخروج من الحفرة.

تأمل في حل المشكلة يعبر المالك عن تفاؤله بحل هذه المشكلة، حيث يقول: "وضعنا لها تونة وكل شيء، لكنها ترفض الخروج. إذا اضطررنا، سنتوقف عن العمل في المكان الذي تتواجد فيه القطة، ونبدأ من جديد في عملية البناء. لعل الله يهديها وتخرج من الحفرة".

ملخص تعتبر قصة القطة التي تأثرت على مشروع البناء في المملكة مثالًا على كيفية تأثير الحيوانات على الأعمال الإنشائية. وتظهر هذه القصة أهمية احترام الحيوانات وتوفير بيئة آمنة لها، حتى لا تتأثر الأعمال المتقدمة. يجب أن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بحذر وتفهم، والسعي لإيجاد حلول لتلبية احتياجات الحيوانات وضمان استمرار تقدم المشاريع.