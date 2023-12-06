اتفرج.. هذا ماحدث فجأة لأحد المصلين داخل مسجد في اليمن..( فيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اشتعال النيران بشكل مفاجئ في ملابس أحد المصلين بأحد مساجد مأرب.

وحسب موقع "المشهد اليمني"، ظهر المواطن وهو جالس في المسجد، وفجأة اشتعلت النيران في ملابسه؛ ليلوذ المصلون بالفرار، خوفًا من حدوث تفجير داخل المسجد.

وتَمكن المصلون من إطفاء الحريق، الذي اشتعل فجأة، وإنقاذ المواطن، وطمأنه المصلين، بعد حالة من الرعب والهلع.

وقالت المصادر إن الحادثة وقعت في أحد مساجد مديرية الوادي بمحافظة مارب، شمال شرقي اليمن.

وأوضحت المصادر إلى أن سبب الحادثة، هو انفجار بطارية "الكشاف" الذي يستخدمه أحد المصلين، والذي كان مخبأً في جيب ثوبه.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن كان يستخدم بطارية جوال بدلًا من البطاريات الأصلية للكشاف الذي خضع لتعديلات كما أوضحت الصور؛ مما تسبب في حدوث "تماسّ كهربائي" وانفجارها واشتعال النيران فيه.

ولم يسفر الحادث عن خسائر كبيرة جراء الحريق، بحسب المصادر.