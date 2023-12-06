اليمن.. جماعة الحوثي تنصب تمثالا لزعيمها وتقدسه في العاصمة صنعاء .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - �صبت جماعة الحوثي تمثالا لزعيمها عبد الملك الحوثي في العاصمة صنعاء. وأظهر المقطع الفيديو لاحد جنود الميليشيا وهو يقدس زعيمهم، كما دعا اتباعه الى تقديس اقدام قائدهم. وتسعى جماعة الحوثي الى نشر العظمة والرفعة لقاداتها من خلال تزكيتهم وتقديسهم بين الموالين لها. عودة عبادة الاصنام الى جزيرة العرب ... صنعاء مليشيا الحوثي تنصب مجسم تمثال ل عبدالملك الحوثي وتدعو الزنابيل لتقبيل اقدامه .. دروس عملية لترويض الناس على تقديس الاصنام والتقبيل لاقدامهم وكسر الغيرة من نفوس اليمنيين عافاكم الله مما ابتلاهم. pic.twitter.com/eCoojVeWbm — فيصل المجيدي (@AlmagediFaisal) December 5, 2023