جماعة الحوثي تدلي باعتراف خطير لارتكابها 776 خلال شهر واحد فقط في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - اعترفت مليشيا الحوثي بوقوع 776 جريمة في العاصمة صنعاء وحدها، منها 183 سجلت ضد مجهول خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت مصادر محلية ارتفاع نسبة الجرائم في عدد من المحافظات اليمنية غالبيتها تسجل ضد مجهول، وتأتي في إطار الصراع الداخلي للمليشيا.

وأشارت بأن محافظات إب وذمار وعمران وحجة وتعز تشهد انتشارا لعصابات حوثية، وتصعيدا في الجرائم.

وأكدت أن قيادياً حوثياً قُتل مع مرافق له في مدينة الراهدة بمحافظة تعز في إطار التصفية الداخلية، مبينة أن القيادي ينتحل صفة مدير الأمن وجهاز المخابرات الحوثية بمدينة الراهدة ويدعى أبو رضوان المطري.