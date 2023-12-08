ابو عبيدة يعلن عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير 135 آلية إسرائيلية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة أن تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.

أبو عبيدة يعلن عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير 135 آلية إسرائيلية "حماس" تدين موافقة مجلس النواب الأمريكي على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة السامية" وقال ابو عبيدة في بيان "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر".

وأضاف "كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

وذكرت "كتائب القسام" وسرايا القدس" في بيانات تفاصيل هجماتها خلال اليوم، وسير المعارك والتصدي لقوات الجيش الإسرائيلي على عدد من المحاور:

17:34: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

17:23: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

17:11: مجاهدو القسام يستهدفون ناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

16:38: تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح

16:19: مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

16:09: "خلال الـ 72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة".

15:51: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:17: كتائب القسام تستهدف حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس

15:10: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:05: كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم" في محور شرق مدينة خانيونس

14:56: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس

14:46: كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

14:34: مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خانيونس

14:25: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

14:23: قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس

20:30: سرايا القدس: مساء اليوم تمكنا بفضل الله من استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في حي الشجاعية.

18:45: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

18:41: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

18:03: سرايا القدس: تمكن مجاهدو سرايا القدس بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قصف جنود وآليات العدو الصهيوني المتقدمة في "شارع 5" بمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

16:40: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

15:41: سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

14:33: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل والنظامي عيار 60 ونؤكد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

13:44: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة.

12:32: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

10:44 سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية ويستهدفون ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

8:20: سرايا القدس: استهدفنا بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

المصدر: RT