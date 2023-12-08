نجل البيض يكشف مفاجأة ما سيحدث في اليمن والمنطقة

الرياض - محمد الاطلسي - علق نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض على الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التوصل إلى حلول لوقف الصراعات في المنطقة.

وقال البيض في مقال له تحت عنوان (تشبيك صراعات المنطقة) إن المنطقة تقف أمام مقاربة جديدة بديلة عن حصر النزاعات ! وسيناريوهات مفتوحة بفعل تمدد الأزمات وعدم معالجة جذورها والأسباب الكامنة وراء الصراعات المعقدة بمنطقتنا وحلقات التسوية المفقودة فيها”.

وأشار البيض إلى أن “ذلك الأمر قد يؤدي إلى تداخل ملفاتها ومضاعفة تعقيداتها ويضيف تحديات جديدة للواقع الإقليمي المتأزم أساسًا ومن أهم إفرازاتها”.

1-حالة التصعيد في الممرات المائية والمضائق الدولية الذي يهدد بتدويل ممرات الملاحة

2- ومحاولة ربط الحرب والأزمة اليمنية بالحرب الإسرائيلية على غزة الذي يقوض فرص السلام اليمنية.

3-التاثير على المسارات الاخرى في المنطقة السياسية والاقتصادية لا أحد يملك العصا السحرية لحل كل قضايا وملفات المنطقة الشائكة أو الوقوف في طريق طموحات ومصالح المعسكرين الدوليين وحلفائهم في ظل نظام دولي مضطرب.

ويرى البيض أن “دول المنطقة بكل ثقلها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي ومكانتها بهذه المعادلة يقع على عاتقها مزيدا من الجهود والعمل المشترك الاستثنائي المتسق والمساعي الدولية والأممية والتعويل هنا على الدور الوازن لبعض الدول في من بينها المملكة السعودية ومصر العربية والجمهورية الايرانية والإمارات العربية وسلطنة عمان والأردن