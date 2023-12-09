مسؤول مصري يكشف عن حرب ستتعرض لها مصر خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث المستشار القانوني لهيئة قناة السويس والإعلامي خالد أبو بكر، عن حرب صعبة ستمارس ضد المصريين خلال الأيام المقبلة، حيث نشر صورة لخريطة الخيام المتواجدة قرب الحدود المصرية.

وقال أبو بكر: "مصر أمام مواجهة حقيقية ستكون هناك أسئلة صعبة وحروب نفسية تمارس ضد المصريين للضغط عليهم الأيام القادمة".

وتابع: "مليون فلسطيني الآن في رفح الفلسطينية أنا ممكن أنتقد حاجات كتير بتحصل في البلد، لكن دلوقتي وفي القضية دي لا وقت للاختلاف دة أمن مصر القومي، والوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة الآن واجب وطني".

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء "قطيعة" في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ونقل "أكسيوس" عن أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وحسب "أكسيوس"، فإن سبب أهمية ذلك هو أن: "العلاقات الوثيقة بين مصر وإسرائيل، وخاصة بين الجيش وأجهزة المخابرات، كانت ذات أهمية بالغة في عدة مراحل من الحرب، فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن".

المصدر: RT