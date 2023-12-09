جماعة الحوثي تعلن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن اليوم السبت منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان لها: "‏بعد نجاح القواتِ المسلحة اليمنيةِ بعون الله تعالى في فرض قرارها منع السُفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصارِ بحق إخواننا في غزة، ‏فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرورِ السُفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".

‏وأضاف البيان: "وحرصا منا على سلامة الملاحة البحرية نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية".

وأردف الحوثيون في بيانهم: "‏تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السُفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطةِ بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية..‏سوف تقوم القوات المسلحة اليمنية بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان".

يذكر أن الحوثيين احتجزوا السفينة "غالكسي ليدر"، التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

واحتجزت جماعة الحوثي اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

واعتبر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".

المصدر: RT