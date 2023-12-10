مصر تذهل العالم بصناعة منظومة الدفاع الجوي "حارس" المضاد للطيران المسير .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - نشر المدوّن المصري محمود الجمال المتابع للشؤون الأمنية والعسكرية تدوينات تفصيلية عن عائلة منظومة "حارس" التي صنعتها "الهيئة العربية للتصنيع" بالاشتراك مع القوات المسلحة المصرية.

وتعتبر منظومة "حارس" مخصصة لمواجهة وصد الطائرات بدون طيار، وتأتي على رأسها "حارس 1" التي تم تصميمها وتحميلها على متن عربة "فان" (ميكروباص) مزودة برادار ثلاثي الأبعاد وهي بمدى 7 كيلومترات.

وتعمل هذه المنظومة على رصد وتحديد الهدف راداريا ومن ثم تأكيده بواسطة نظام الرصد الكهروبصري EO بمدى رصد يبلغ 1 كيلومتر، ولدى المنظومة قدرات إعاقة على أنظمة GNSS بمدى يصل إلى 5 كيلومتر وتغطية 360 درجة، كما أنها مزودة بمنصة إعاقية موجهة علي نظام تحديد المواقع GPS ويصل مداها المؤثر إلى 1.5 كيلومتر، وقدرات إعاقة على وصلات البيانات بمدى 4 كيلومتر في حيزات ترددية مختلفة.

"حارس 2" على ناقلة الجند المدرعة "فهد"

أما "حارس 2"، فتم تصميمها وتركيبها على ناقلة الجند المدرعة "فهد" لرصد الطائرات المسيّرة راداريا وإلكترونيا بواسطة رادار ثنائي الأبعاد مداه 5 كيلومتر، ومن ثم يتم تأكيد وتمييز الهدف بواسطة منظومة رصد كهروبصرية EO ليتم اختيار وسيلة التصدي المناسبة للتهديدات.

بينما تم تصميم "حارس 3" وتركيبها على المدرعة الخفيفة المصرية الصنع ST-500 لاكتشاف المسيرات راداريا وإلكترونيا بواسطة رادار ثنائي الأبعاد مداه من 5 إلى 8 كيلومتر، وتم تزويد العربة بمنصة تحكم عن بعد (محلية الصنع) لمدفع رشاش عيار 12.7 ملم.

"حارس 4" ضد المسيرات الصغيرة والمتناهية الصغر

أما "حارس 4"، وهي منظومة متكاملة من وسائل الكشف ووسائل المجابهة للمسيرات الصغيرة والمتناهية الصغر، صُمّمت لاكتشاف الطائرات المسيرة، وتتكامل وسائل الكشف عندها ووسائل المجابهة من خلال مركز قيادة يتيح لأنظمتها العمل بشكل متناغم لكشف ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار، وتتماثل المنظومة في قدراتها مع منظومتي حارس 2 و 3 مع اختلاف قدرات نظام الرصد الكهروبصري.

وتأتي منظومة "حارس 5" لتعتبر منظومة مُدمجة محمولة مع الأفراد صُمّمت لاكتشاف الطائرات الموجهة بدون طيار رداريا وإلكترونيا وتأكيد وتمييز الأهداف بواسطة نظام كهروبصري ومن ثم استخدام الإعاقة الموجهة كوسيلة للمجابهة، حيث أنها مجهزة على حامل ثلاثي يسهل نقله بواسطة الأفراد، ويصل مدى الرصد الكهروبصري إلى 1 كيلومتر بينما تمتلك المنظومة بندقية إعاقة موجهة بمدي يبلغ 1.5 كيلومتر.

المصدر: RT