أسلحة ضخمة في الجيش المصري تربك جميع الأعداء !.. اتفرج بالصور

الرياض - محمد الاطلسي - يمتلك الجيش المصري ترسانة ضخمة من الأسلحة، ولكن المميز في هذه الترسانة أنها تحتوي على أقوى الأسلحة الروسية.

يمتلك الجيش المصري أسلحة روسية متنوعة ومتطورة، تواكب التكنولوجيا الحديثة، حيث تتنوع هذه الأسلحة بين القوات الجوية والبحرية والبرية.

1. مقاتلات "ميغ – 29إم2"

تسلمت مصر من روسيا عدد كبير من مقاتلات "ميغ – 29إم2" وهي المقاتلات الحربية المعدلة لـ"ميغ – 35"، حيث تنتمي هذه المقاتلات إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تحقق النجاح أثناء المعركة الجوية كما تقدر على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة الدقيقة التصويب من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية، كما تستطيع مقاتلة "ميغ-35" استخدام أي صاروخ من نوع "جو- جو" و"جو- سطح". كما تنتمي لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الجوية، الطائرة في مجال الرادار المزودة به، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.

2. مروحيات "كا – 52"

تمتلك مصر أيضا عدد لا بأس به من مروحيات "كا – 52" الملقبة بالتمساح، والتي لا تقل فى مواصفاتها الفنية والقتالية عن مروحية "AH-64" أباتشى الأمريكية، وإن كانت تتفوق عليها فى كم التسليح الضخم وتنوعه والتفوق فى إمكانيات الاشتباك مع الأهداف الجوية، والانفراد بالقدرة على قيادة القوات أو توجيه مجموعة من المروحيات وفى السرعة ومدى الطيران والتحليق وأيضاً حماية الطاقم، بسبب المقاعد القابلة للقذف مما لا يتوافر للأباتشى، ومن المعروف أن بدن الطائرة مصمم بحيث يتحمل اشتباك الأسلحة الخفيفة، كما أن النسخة المعدلة للعمل مع حاملة الطائرات الميسترال تحمل مواصفات متطورة لم يعلن عنها بعد.

3. صواريخ "موسكيت" المرعبة

تمتلك مصر صواريخ موسكيت على زورق الصواريخ "مولينيا" (أر - 32) التي تسلمته من روسيا كهدية عام 2015، حيث صممت روسيا صواريخ موسكيت البحرية السوفيتية في عام 1973، ويبلغ طول الصاروخ 9.7م، ووزنه 4150 كجم، ومزود بأربع محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوي تبلغ 2800كم/س و محمل برأس حربية يبلغ وزنها 300 كجم و مداه 120 كم.

4. منظومات بوك — إم2 و تور ــــ إم2

تمكنت القوات المصرية من إبرام صفقة سرية للحصول على منظومة "بوك – إم2" و"تور - إم2" الصاروخية من روسيا، وظهرت هذه المنظومة بالفعل في فيديو خاص نشرته وزارة الدفاع المصرية عن قوة الجيش المصري. وتتمتع هذه المنظومة بقدرات فائقة، فمدة الإنتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد المجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات مستخدمة في القوات البرية والبحرية الروسية ودول أخرى بينها مصر، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومتر.

و"تور إم-2" قادرة على مواصلة مسح الأجواء ورصد أي هدف فيها دون أن تتوقف، بغض النظر عن مدى ووعورة منطقة القتال، فيما تستطيع بفضل التقنيات الفريدة المزودة بها رصد وإسقاط أربعة أهداف معادية في آن واحد، لتكون بذلك المنظومة الوحيدة في العالم القادرة على القيام بمهام كهذه.

ويصل طول عربة، أو منظومة "تورإم- 2" الصاروخية إلى تسعة أمتار، فيما تزن 37 طنا وتقدر على السير بسرعة 65 كم في الساعة بفضل محركها الذي يدفعها بقوة 840 حصانا".

5. منظومة "أنتي - 2500"

حصل الجيش المصري بالفعل على منظومات الدفاع الجوي الروسية وهي "أنتي – 2500"، والتي تعد واحدة من أقوى المنظومات الدفاعية الروسية، وهي عبارة عن نسخة مخصصة للتصدير من منظومة "أس — 300 في إم" للصواريخ المضادة للجو بعيدة المدى والقادرة على إسقاط الطائرات والصواريخ الباليستية.

تستخدم منظومة "أنتي — 2500" الروسية للدفاع الجوي لتدمير الطائرات الحديثة التابعة للطيران التكتيكي والاستراتيجي، بما فيها تلك التي صنعت باستخدام تكنولوجيا التخفي من الرادار (ستيلز)، وكذلك لتدمير الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والصواريخ التكتيكية قصيرة المدى والصواريخ المجنحة وطائرات الكشف الراداري والتوجيه وطائرات الاستطلاع وطائرات التشويش.