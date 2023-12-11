اليمن تنفذ عملية جديدة في البحر الأحمر.. تفاصيل ماحدث اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - شهد البحر الأحمر، الاثنين، مواجهات جديدة اثر محاولة بوارج فرنسية-بريطانية كسر الحصار اليمني على إسرائيل.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر وصفتها بالمقربة من “الحوثيين” قولها إن قوات صنعاء اطلقت طائرة مسيرة تحذيريه قرب سفينة شحن كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية وأجبرتها على تغيير مسارها.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن بوارج فرنسية وبريطانية حاولت مرافقة السفينة الإسرائيلية لكنها أخفقت في كسر الحصار.

والهجوم الجديد، رغم عدم تبنيه رسمياً من صنعاء، إلا أنه يأتي في أعقاب أيام قليلة فقط على قرار صنعاء تشديد الحصار اليمني على إسرائيل بحظر نشاط جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ..