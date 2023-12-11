اليمن.. صدور تعميم هام لكل شركات الصرافة في العاصمة صنعاء بشأن الدولار الأزرق

الرياض - محمد الاطلسي -

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة صنعاء ، يوم الاثنين، تعميماً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، بشأن الحوالات الواردة بالدولار الأزرق.

ونص التعميم على صرف الحوالات الخارجية الواردة عبر (ويسترن يونيون – موني جرام وغيرها من الشبكات) بـالدولار الأزرق، وكذا الامتناع عن الانكشافات النقدية للعملاء التجاريين بشكل نهائي.

وأوضحت جمعية الصرافين، أن القرار يأتي بناءً على توجيه البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي ينص على صرف الحوالات الخارجية بالدولار الأزرق، ومنع الانكشافات النقدية للعملاء التجاريين.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سينفّذ نزولات ميدانية لتطبيق القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

يأتي ذلك بعد الكشف عن عملية احتيال واسعة تقوم بها شركات الصرافة ، بالتفريق بين فئات الدولار الأبيض والأزرق، والحصول على عمولات غير قانونية.

تعميم هام إلى كافة شركات الصرافة في العاصمة صنعاء بشأن ” الدولار الأزرق “ موقع حيروت الإخباري.

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