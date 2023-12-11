وكالة روسية تُعلن المتصدر لقائمة الزعماء العرب.. لن تتوقع من هو؟

الرياض - محمد الاطلسي -

وتصدر قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي قائمة الزعماء العرب بحصوله على 50% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.

والاستفتاء كان حول ترشيحك لزعيم عربي على خلفية حرب غزة.

وأبرزت القائمة الروسية تفوق لقادة المقاومة في اليمن ولبنان وفلسطين حيث حاز زعيم حزب الله حسن نصر الله نحو 20.5 % من الأصوات تلاه يحي السنوار القيادي بحركة حماس بنحو 17% في حين تدنت مستويات زعماء اخرين حاولوا تسويق انفسهم وانفقوا المليارات خلال السنوات الأخيرة وابرزهم ولي العهد السعودي والذي لم يحصل سوى على 8%.

وتعليقا على هذه التطورات في المواقف الشعبية العربية، وصف عضو البرلمان اللبناني السابق ناصر قنديل النتيجة بانها تعكس تغيير في المزاج الشعبي في العالم العربي.

كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن نتائج الاستفتاء الذي أعلنته قبل أيام وشارك فيه 15 مليون شخصًا حول العالم.