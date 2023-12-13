غير ايران.. محلل سياسي يخرج عن صمته ويكشف عن دولة عظمى تدعم جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي -

�لق المحلل السياسي الدكتور محمد جميح على بيان الحكومة الشرعية التي نفت فيه نيتها المشاركة في حلف دولي لتأمين البحر الأحمر . وقال جميح في منشور على فيس بوك :لا شرعية لأي فصيل يمني يسعى لتحالف بحري مع أمريكا لحماية البحر الأحمر الذي ساعدت واشنطن الحوثي على تهديده عندما أوقفت مع لندن معركة الحديدة، وأنقذت الحوثي من هزيمة محققة. واضاف: اشنطن هي من سمّن الحوثي، وهي من رفعه من قوائم الإرهاب، وتأمين المياه الدولية ليست مسؤولية الحكومة اليمنية التي عليها توفير إمكاناتها للدفاع عن مياهها الإقليمية وحسب. واختتم بالقول: حسناً فعلت وزارة الدفاع عندما نفت مشاركة اليمن في أي تحالف بحري، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه.