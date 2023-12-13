الأمير محمد بن سلمان يعلن هذا الخبر السار لجميع اليمنيين.. تفاصيله

الرياض - محمد الاطلسي - كشف تصريح جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إتفاق مرتقب في اليمن لإنهاء الحرب.

وقال محمد بن سلمان في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل إكس: "إتفاق مرتقب في #اليمن لإنهاء الأزمة برعاية أممية ووساطة وتسهيل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقة".

وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، قد أكد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بدء التحضيرات البروتوكوليه لتحديد مكان وزمان توقيع اتفاق وقف الحرب في اليمن في أعقاب التقدم الذي شهده ملف المفاوضات مع مليشيا الحوثي الموالية لإيرن.