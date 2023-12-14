الكشف عن تفاصيل إتفاق السلام في اليمن وموعد التوقيع عليه

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت قناة العربية مساء الثلاثاء عن تفاصيل الاتفاق السياسي المتوقع ابرامه في اليمن خلال الأيام القادمة.

وقالت القناة وفي اول تأكيد لها حول هذه التطورات قالت ان الاتفاق سيكون بوساطة عمانية سعودية وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت ان الاتفاق سيكون على 3 مراحل ، المرحلة الأولى 6 اشهر يتم فيها وقف اطلاق النار بشكل كامل وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء صوب وجهات سفر جديدة وفتح ميناء الحديدة بشكل كامل بالإضافة الى السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط وتشكيل لجان عسكرية وسياسية للمرحلة الثانية.

وقالت ان المرحلة الثانية ستكون مرحلة حوار سياسي مدته عام كامل ستكون بين الأطراف السياسية وستناقش الترتيبات الإنسانية والاقتصادية والسياسية واستكمالها.

وأكدت ان المرحلة الثالثة هي عامين يتم فيها التهيئة لانتخابات عامة وحل كافة القضايا السياسية العالقة .