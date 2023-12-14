هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية .. "تطور قد يفجر الموقف"

الرياض - محمد الاطلسي - علق الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على "هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مصطفى بكري: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة".

وأضاف بكري: "هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصريه الفلسطينيه علي محور فلادفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزه . هذا تطور خطير قد يدفع إلي انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل الضربات علي بعد أمتار قليله من الحدود المصريه ، العدو يتمادي في مخططاته . حدود مصر خط أحمر

— مصطفى بكري (@BakryMP) December 13, 2023 وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة من اجل تدمير الأنفاق.

المصدر: RT