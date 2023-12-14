اقسم الله بها في كتابه الكريم.. هذه الفاكهة المعجزة كنز علاجي تحارب السرطان وتعالج السكر

الرياض - محمد الاطلسي - كشف موقع “ بولد سكاي ” عن الفوائد الصحية المذهلة لثمرة التين والتي تساهم فى تحسين صحة الإنسان والوقاية من عدد كبير من الأمراض، وأبرزها:
-تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وتساعد على الوقاية منه
– تقوي المناعة لاحتوائها على فيتامين C والفلافونويد
-وتحمى الجسم من العدوى الضارة.
– تساعد فاكهة التنين في تنظيم الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.
– تحسن فاكهة التنين صحة القلب لوجود البيتازانتين والفلافونويد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائها على الكاروتينات والبيتاكسانثين .
– تساعد في إنقاص الوزن وتقلل نسبة الدهون في الكبد.
– تقلل الالتهابات خاصة فى المفاصل ومنع الأمراض المرتبطة بها مثل النقرس.