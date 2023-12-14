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اقسم الله بها في كتابه الكريم.. هذه الفاكهة المعجزة كنز علاجي تحارب السرطان وتعالج السكر

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف موقع “ بولد سكاي ” عن الفوائد الصحية المذهلة لثمرة التين والتي تساهم فى تحسين صحة الإنسان والوقاية من عدد كبير من الأمراض، وأبرزها:

 

 

 

-تقلل مخاطر الإصابة بمرض السكرى وتساعد على الوقاية منه

 

 

 

– تقوي المناعة لاحتوائها على فيتامين C والفلافونويد

 

-وتحمى الجسم من العدوى الضارة.

 

– تساعد فاكهة التنين في تنظيم الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع الحمضي.

 

– تحسن فاكهة التنين صحة القلب لوجود البيتازانتين والفلافونويد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

-تقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائها على الكاروتينات والبيتاكسانثين .

 

– تساعد في إنقاص الوزن وتقلل نسبة الدهون في الكبد.

 

– تقلل الالتهابات خاصة فى المفاصل ومنع الأمراض المرتبطة بها مثل النقرس.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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