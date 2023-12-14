اتفرج أولى الصور للسفينة النرويجية التي استهدفتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، أنها تلقت طلباً لإصلاح وصيانة ناقلة النفط النرويجية، التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر بصاروخ أطلقته قوات صنعاء، وأصابها بشكل مباشر.

وأشارت الهيئة، في تدوينة على منصة إكس، رصده “يمن إيكو”، اليوم الأربعاء، إنها تلقت طلباً من ناقلة المواد الكيماوية استريندا، لإجراء عملية إصلاحات وصيانة لها، عقب تعرضها لهجوم في بالقرب من باب المندب.

وأشارت الهيئة الجيبوتية، إلى أن الخدمات البحرية في الميناء تبذل جهوداً كبيرة من أجل استكمال عملية إصلاح السفينة الراسية في الميناء.

وكانت ناقلة النفط النرويجية “ستريندا” تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقته قوات صنعاء، التي تبنت العملية رسمياً عبر بيان عسكري، ما أدى إلى إصابة الناقلة وإجبارها على تغيير مسارها.