إعلان أمريكي جديد بشأن هجوم على سفينة في البحر الأحمر (تفاصيل هامة )

الرياض - محمد الاطلسي - أقرت وزارة الدفاع الأمريكية، قبل قليل، بفشلها في التصدي لهجوم قوات صنعاء على سفينة جديدة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

ونقلت قناة الجزيرة عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إنهم رصدوا إطلاق صواريخ صوب سفينة تجارية في محيط باب المندب، بينما لم يشير إلى التصدي لهذه الصواريخ.

في سياق متصل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن من وصفتهم بـ”الحوثيين” استهدفوا سفينة نفط ترفع علم جزر المارشال جنوب البحر الأحمر بصاروخيين بالستين، مشيرةً إلى أن انفجار الصاروخين قرب السفينة التي كانت ترافقها المدمرة الامريكية “يو اس اس مايسون”.

وكانت مصادر ملاحية يمنية قد أكدت في وقت سابق ، أن قوات صنعاء استولت على سفينة جديدة كانت متجهة إلى الكيان المحتل، في إطار المعادلة اليمنية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.