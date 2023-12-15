رسمياً.. أمريكا تكشف عن تعرُّضِ مدمـرة تابعة لعا لهجوم قُبالةَ سواحل اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أمريكا تكشفُ رسمياً عن هجوم استهدف مدمّـرةً قبالة سواحل اليمن

أعلنت الولاياتُ المتحدةُ، أمس الأول، عن تعرُّضِ إحدى مدمّـراتها لهجومٍ جديدٍ في اليمن.

وأكّـدت وزارةُ الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الهجومَ تم بطائرة مسيَّرة واستهدف المدمّـرة “يو إس إس مايسون”.

وتزامن الإعلانُ الأمريكي مع أنباء حول استهداف سفن شحن ووقود كانت في طريقها للموانئ الإسرائيلية.

وأبرز السفن التي تم الإعلان عن استهدافها سفينةً ترفعُ عَلَمَ مارشال وأُخرى علم مالطا.

وبحسبِ بيانٍ سابقٍ لهيئة التجارة البحرية البريطانية فإن السفينتين تم اعتراضهما من قبل زوارق سريعة قبالة موانئ الحديدة طالبتها بتغيير مسارها لكن البوارج الأمريكية أمرتها بمواصلة التقدم صوب الموانئ الإسرائيلية.

والهجمات في البحر الأحمر تأتي بالتوازي مع أنباءٍ عن هجومٍ مماثلٍ في بحر العرب.

ومع أن صنعاءَ لم تتبنَّ تلك العمليات رسميًّا إلَّا أن خبراءَ يؤكّـدون أنها ضمنَ استراتيجية خنق الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًّا والتي تبنتها صنعاء قبل أشهر وتنفذها عبر مراحل بدأت بمهاجمة المدن الإسرائيلية على البحر الأحمر، وُصُـولاً إلى حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال