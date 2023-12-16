أول تعليق سعودي على هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على استهداف جماعة الحوثي سفنا في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة ‏منها.‏

وقال خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، إن "المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد"، وأعرب عن أمله في تجنب ذلك، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأعلنت جماعة الحوثي، في وقت سابق، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل، بعد رفض طاقمها تحذيرات الجماعة، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.