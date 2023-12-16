لا تتجاهلها ابدا.. طنين الأذن قد يكون إشارة لمرض قاتل يهدد حياتك!

الرياض - محمد الاطلسي - يعاني العديد من الأشخاص من طنين الأذن، وهو اضطراب يتمثل في سماع ضجيج صاخب في الأذن. يعتبر طنين الأذن مصدر إزعاج كبير للمرضى، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى فقدان السمع.

أسباب طنين الأذن تعد الأسباب المتعددة لطنين الأذن من أبرزها:

التعرض لضوضاء شديدة لفترة طويلة من الزمن. مشاكل في المخ تؤثر على معالجة الإشارات الصوتية، مثل التهاب أو ورم. أمراض الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى أو تصلب الأذن الوسطى. التغيرات الطارئة في ضغط الدم. مشاكل في الأسنان والفك، مثل تآكل الفك أو الشد أو الإصابات بالفقرات العنقية. بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الروماتيزم وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم. التوتر النفسي الشديد. متى يجب استشارة الطبيب؟ ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار طنين الأذن لأكثر من يوم، خاصة إذا كان مصحوبًا بخدر (تنميل)، حيث يُنذر ذلك بفقدان السمع. يقوم الطبيب بإجراء فحص للسمع، وفي حال التحقق من إصابة المريض بطنين الأذن، يتم عادة إعطاء أدوية مُزيلة للتورم ومحفزة لسريان الدم. وبعد تحديد السبب الحقيقي لطنين الأذن، يتم بدء العلاج على الفور.