جماعة الحوثي في اليمن تؤكد على حدث هام ترعاه سلطنة عمان .. تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - اكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام عن حدث هام تقوم برعايته سلطنة عمان يتعلق بعمليات البحر الاحمر والبحر العربي

وقال محمد عبدالسلام في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انه وبرعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي.

واضاف بان الوفد الوطني "أكد للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها.

واشار الى انه وفي مختلف اللقاءات جرى التأكيد أن موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة، وأن سفن العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه ستبقى عرضةً للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع.

واكد أن أي خطوات حقيقية تستجيب للوضع الإنساني في فلسطين وغزة بإدخال الغذاء والدواء من شأنها أن تساهم في خفض التصعيد.