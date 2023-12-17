الصين تفاجى الجميع وتحدد موقفها من قرار « إغلاق باب المندب» امام اسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - أبدت الصين ، السبت ، تأييدها اغلاق باب المندب بوجه الاحتلال الإسرائيلي وامريكا، واعتبرت صفحة الصين بالعربية التابع لوزارة الخارجية الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي حظر نشاط السفن إلى الموانئ الإسرائيلية بمثابة زيادة الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة واجبارهما على وقف اطلاق النار في غزة في ظل معارضتهما.

وأشارت الصفحة إلى أن قرار شركة ميرسك وهي خامس اكبر شركة شحن عالمية توقيف جميع سفنها عن الإبحار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خوفا من التهديد اليمني سيوثر على الاقتصاد العالمي ويجعل الناس اكثر وعيا بالقضية الفلسطينية.

وكانت الصين أصدرت بيان مشترك مع ايران والسعودية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة، والصين واحدة من عدة دول دعت على وقف فوري للحرب وحل الدولتين، لكن دون جدوى.