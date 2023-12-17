براعاية عمانية.. تفاصيل مفاوضات أمريكية يمنية

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الولايات المتحدة، الاحد، مفاوضات غير مباشرة مع اليمن

يتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف من المرحلة الثالثة من التصعيد اليمني ضد إسرائيل.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المفاوضات تقودها سلطنة عمان، مشيرة إلى ان المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ يقود المفاوضات عن الجانب الأمريكي مع وفد صنعاء .. وتمم المفاوضات بشكل غير مباشر .. كما تتركز حول التهدئة في البحر الأحمر والبحر العربي مقابل السير باتفاق سلام شامل في اليمن.

وكان رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام اكد وجود مفاوضات مع اطراف دولية لم يسميها وذلك بعد أيام قليلة على حديث المبعوث الأمريكي عن اتصالات مع اطراف إقليمية لبحث ملفي تأمين البحر الأحمر والبحر العربي والسلام في اليمن.

وتأتي هذه التطورات مع تلويح صنعاء بالمرحلة الثالثة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويتوقع ان تشمل المرحلة الجديدة اغلاق كلي لباب المندب الذي يعد بمثابة احد اهم الممرات الملاحية حول العالم.