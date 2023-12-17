يشتهر في اليمن .. عشبة خارقة تساعد على تعديل مستوى السكر في الدم

الرياض - محمد الاطلسي - العثرب الكثير منا لا يعرف ما هذا ومما يتكون وهنا سنتعرف على العثرب وما هو، العثرب هو من أبرز الأعشاب اليمنية التي تنمو في الأراضي الزراعية وتعتبر نبتة العثرب الاعشاب التي تساعد علي عدل مستوي السكر في الدم وهذا ما أوضحته الدراسة المانية وأضافت أيضاً يمكنك تناول هذه العشبة بطريقة مباشرة من الفم أو عن طريق المشروبات وتأكل هذه العشبة بعد الغداء، ويحذر من أكلها في الصباح او علي الريق لانها تحتوي علي مادة حامضة قد تتعب المعدة.

فوائد عشبة العثرب

العشبة الجهنمية اثارت ذعر الاطباء وشتت دراساتهم.. عشبة نادرة في البراري اليمنية تغنيك عن ابر الانسولين الى الأبد. تملك قدرة فائقة على ضبط مستوى السكر في الدم

ومن فوائد عشبة العثرب أنها تساعد على ضبط مستويات الدم لأنه يعتبر من الأعشاب الطبية المفيدة لصحة الإنسان ويساعد أيضاً لحل مشكلة السكر .

مواصفات عشبة العثرب

لونها اخضر باهت يميل علي الاحمر وأزهاره لونها احمر رائع يميل الي ازهار الحميض ويتكون العثرب من أزهار عنقودية هناك منها الخليط من الوردي والأحمر وهناك منها وردي الي الابيض و أيضا الوردي الي الاخضر،اوراقها تتميز باللمعان الكاسي وتعلو حتى 1م ويمكن اذا رأيتها تأكلها فليس هناك مانع من ذلك.

استخدامات عشبة العثرب

إذا كنت تشعر بالعطش ولا يوجد معك ماء وقابلتك هذه النبتة فكلها فهي ملطف قاطع للعطش، مفتت لحصاة الكلى، مهدئ للأعصاب، ويمكنك أيضاً أن تطهيه ليساعد على ضماد للأقوياء والبرص وأورام الطحال والحلق والكثير من الفوائد الصحية للإنسان التي تمنحه صحة وعافية.