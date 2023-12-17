لهذا السبب الولايات المتحدة تضغط على السعودية على التراجع عن توقيع اتفاق السلام في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أرجت السعودية التوقيع على اتفاق السلام في اليمن جراء الضغوط الامريكية على الرياض ، في محاولة من الإدارة الامريكية ربط ملف السلام في اليمن بإيقاف الهجمات على إسرائيل والسفن التابعة لها والمتجهة الى موانئها .

وقالت مصادر ان القيادة السعودية كانت قد أبلغت حلفائها في المجلس الرئاسي نيتها الذهاب الى التوقيع على اتفاق مبادئ مع الحوثيين للسلام في اليمن ، بعد مفاوضات طويلة برعاية ووساطة عمانية .

وأضافت المصادر أن السعودية تقع حالياً بين رغبة الوصول الى اتفاق في اليمن والخروج من المستنقع اليمني لتأمين خططها الاقتصادية الطموحة ، وبين الضغوط الامريكية التي ترفض أي اتفاق للسلام مع الحوثيين في ظل استمرار الأخيرين بتنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي وسفنه في البحرين الأحمر والعربي .