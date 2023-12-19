موعد مباراة السعودية واليمن في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين. تعرف على القنوات الناقلة

الرياض - محمد الاطلسي - يسدل الستار على بطولة غرب آسيا مواليد 2008 (تحت 15 عاماً) بنسخته الثامنة بمواجهة مرتقبة بين السعودية واليمن في المباراة النهائية والمقرر ان تقام على مجمع السعادة الرياضي بمدينة صلالة العمانية.

وبلغ منتخب اليمن نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بالفوز على منتخب الإمارات بنتيجة (2-0)، في المباراة الأولى لدور نصف النهائي التي أقيمت ، على استاد السعادة الرياضي بمدينة صلالة.

وسجل هدفي انتصار المنتخب اليمني على الإمارات قائد ونجم الفريق عادل عباس في الدقيقتين 54 و87 من زمن الشوط الثاني، بعد إنتهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل (0-0).

في المقابل، ترشح المنتخب السعودي للنهائي بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (2-1)، وسجل للأخضر السعودي طاري سعيد وأبو بكر سعيد.

متى موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة اليمن ضد السعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، مساء يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة، 19:30 بتوقيت مسقط، الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شاشة قناة شركة الرياضة السعودية SSC، وقناة السعيدية اليمنية، وقناة ومنصة اتفرج VIP، بالإضافة إلى قناة عمان الرياضية الفضائية المفتوحة على النايل سات.

مشوار السعودية واليمن في البطولة كان المنتخب السعودي قد قطع تذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية بـ 5 نقاط من فوزه على سوريا بالجولة الأولى، وتعادله مع الأردن والإمارات.

في حين تأهل منتخب اليمن إلى دور نصف النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث انتصارات أمام العراق وعمان ولبنان.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة غرب آسيا للناشئين مرة واحدة كانت في 2019، كما توج المنتخب اليمني ايضاً بالبطولة مرة واحدة كانت عام 2021.