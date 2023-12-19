شاب يتحول الى مليونير بسبب خطأ بنكي بسيط.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ داين غليسبا، وهو شاب بريطاني يبلغ من العمر 18 عامًا، فوجئ بوجود مبلغ 8.9 ملايين جنيه إسترليني في حسابه البنكي الخاص. وتحوّل المبلغ، بحسب ما رآه غليسبا في حسابه الإلكتروني، من جدّته. وفورًا، قام غليسبا بتحويل المبلغ إلى مصرفه المحلّي يوم الخميس الماضي.

وأكدت والدته قائلة: "لم نصدق ذلك، ظل ابني مليونيراً لبضع ساعات، كان هناك 8.9 ملايين جنيه إسترليني في حسابه". ولكن البنك استدرك الخطأ الحاصل، وتواصل مع غليسبا. وتابعت والدة غليسبا أن ابنها قال بأنه سيشتري سيارة "بورش".

وصرح المتحدث باسم البنك قائلا بأن العميل بدفع الشيك في الفرع، ولسوء الحظ كان المبلغ غير صحيح. ولوحظ الخطأ على الفور، وتم تصحيحه في غضون ثوان. وفي حين أن المبلغ كان يظهر في رصيد داين غليسبا، لم تكن الأموال أبداً في حسابه".