هذا النوع من العسل تنهي ضعف الرجال وتدمر الخلايا السرطانية وتمنع ضغط الدم.. ملعقة فقط

الرياض - محمد الاطلسي - ملك العسل الملكي الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم، فما هو هذا العسل. وأثره على صحة الإنسان.

غني بالمغذيات الأساسية والضروريةحتوي العسل الملكي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل: الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، ومجموعة فيتامين ب، والفولات.

إلى جانب ذلك يعد العسل الملكي مصدرًا لأكثر من 17 نوع من الأحماض الأمينية الضرورية.

تنظيم ضغط الدم كشفت العديد من الدراسات العلمية أن البروتينات الموجودة في العسل الملكي لها تأثير مباشر على مستوى ضغط الدم لدى الإنسان.

علاج مشكلات العقم يعتقد بعض الباحثون أن تناول العسل الملكي يعمل على تعزيز الصحة الجنسية وعلاج مشكلات العقم، وذلك بسبب وجود نوع معين من البروتينات فيه.

يحمي من السرطانات المختلفة يحتوي العسل الملكي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقليل خطر الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة.

المصدر : ويب طب