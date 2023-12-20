الأمير محمد بن سلمان الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023!

الرياض - محمد الاطلسي - بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".

وتم اختيار الامير محمد بن سلمان "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" وفق استطلاع رأي لقناة روسيا اليوم وكان تصدر في العام الماضي

وقد حصل الى الان من خلال التصويت ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على نسبة 69.4% (20438) يلية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 4.3% (1256) وحصل الرئيس الاماراتي محمد بن زايد على 1.1%