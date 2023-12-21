محاولة التفاف أمريكية خطيرة على اتفاق حكومة صنعاء والسعودية.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر عن محاولة التفاف أمريكية للاتفاف على الاتفاق الذي توصلت إليه سلطة صنعاء مع السعودية لايقاف حرب الاخيرة على اليمن منذ 9 سنوات بالتزامن مع التصعيد الأمريكي في البحر الاحمر بانشاء تحالف لحماية السفن الاسرائيلية .

وقال رئيس منظمة فكر للحوار عبدالعزيز العقاب في تدوينة على (اكس) ، إن " هناك محاولة إلتفاف خطيرة على إتفاق الخطوات الإنسانية ونتائج المباحثات بين حكومة صنعاء والمملكة ". مضيفاً أن " تلك المحاولة تتمثل في خلق حوارات ومقترحات جديدة لإضاعة الوقت تماهياً مع الظروف الحالية على أمل خلق معطيات جديدة وهي مجرد أماني كما العادة ". محذرا من " أن الهدف إضاعة الفرصة وإبقاء المنطقة مشتعلة ".