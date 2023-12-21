السعوديو تفرض رسوم مالية جديدة تفرضها لأداء مناسك العمرة ..( المبلغ المطلوب)

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة. ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " .

والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا. و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق.

السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب