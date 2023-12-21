اخيراً.. مصر تعلن موقفًا قويًا وصارمًا بشأن التحالف الدولي في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جمهورية مصر العربية، موقفًا قويًا بشأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة.

وأضاف سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، في القاهرة، اليوم الخميس، إن "مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر".

وأكد شكري على أنهم "مستمرون في تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومنع حدوث أي تأثيرات سلبية تؤثر على حركة الملاحة".

بدوره حذر وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، من خطورة مهاجمة السفن في البحر الاحمر، مؤكدا على أنه "يجب منع ذلك تماما .. مشددًا على ضمان أمن الملاحة في البحر الاحمر حتى لا تتأثر سلاسل الامداد.

وتوافدت عشرات الفرقاطات والمدمرات والسفن الغربية إلى البحر الأحمر، خلال الأسابيع الأخيرة، بحجة حماية الملاحة البحرية من قرصنة مليشيا الحوثي.